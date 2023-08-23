السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بالزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بالطابق الأول بمنزل مكون من ثلاث طوابق بشارع الشهيد طيار بمنطقة الحسينية بالزقازيق دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية ، أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بالطابق الاول بمنزل مكون من ثلاث طوابق بشارع الشهيد طيار بمنطقة الحسينية بالزقازيق وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق.

وبالإنتقال والفحص تبين السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.