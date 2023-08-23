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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة.. مرسى علم والأقصر تستضيفان احتفالات يوم السياحة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تستضيف مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات احتفالات يوم السياحة العالمي والفنون، بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية، وذلك خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر المقبل، بفندق فندق «أمارينا جنة ريزورت أكوا بارك» وذلك بمناسبة احتفالات العالم  بيوم السياحة العالمي، الموافق 27 سبتمبر المقبل، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وبدعم ورعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار.


وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون" ومنظم الكرنفال، إنه من المقرر أن يشارك في الكرنفال التي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر المقبل، 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية مختلفة لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي، من بينهم " رومانيا،  والسعودية، وإيطاليا، وألبانيا، وكوسوفو، وتركيا، والأردن، والسودان، ولبنان، وصربيا، وكازخستان، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلا روسيا، واليونان، وإسبانيا، والعراق"، بجانب نخبة من فنانين مصر"، مشيرًا إلي أن الأقصر سوف تستضيف جزء من برنامج الكرنفال.


وأكد "حميدة"، أنه سبق أن ينظم هذا الحدث للعام الثالث علي التوالي حيث نظم فعاليتين سابقتين بمدينة الغردقة  وله السبق في فكرة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والفنون جنبًا إلي جنب ودعم وربط السياحة بالفنون بأنواعها تحت رعاية المؤسسات المهتمة والداعمة للقوي الناعمة والترابط والتعايش بين الشعوب والثقافات وتأثيرها علي تنشيط السياحة بمصر عبر فنانين ومبدعي العالم. 


ومن المقرر أن يتم تنظيم، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحي لمصر، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.


ومن المقرر أن يُقام معرض يوم 27 سبتمبر لعرض أعمال الفنانين، في حفل الختام وتكريم الفنانين المشاركين.
 

مرسى علم الأقصر يوم السياحة العالمى الفن التشكيلي البحر الأحمر

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