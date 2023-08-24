حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

حلقت شعرها زيرو.. فاجأت الإعلامية أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، متابعيها بفيديو ظهرت فيه وهي تقوم بحلق شعرها علي الزيرو بنفسها داخل صالون التجميل، لتنال حلاقة أسما شريف منير الاستغراب من قبل المتابعين والتساؤل عن سبب قيامها بذلك.

قرار صعب

وظهرت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهي تمسك ماكينة الحلاقة، لتقوم بحلاقة شعرها علي الزيرو أمام الكاميرا بكامل إرادتها.

وعلقت أسما شريف منير علي الفيديو كاتبة: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير أن من كتر العمايل اتحرق وبقي مش صحي خالص، غير الغدة وتأثيرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابدأ من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل".

وتابعت: "رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبة بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هيطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".

التشبيه بشيرين وهجوم المتابعين

واستقبلت الفنانة أسما شريف منير عدد كبير من التعليقات السلبية والهجومية بسبب حلاقة شعرها، والبعض أرجع حلاقة شعرها لتقليد الفنانة شيرين في حلاقة شعرها علي الزيرو.

وردت أسما شريف منير علي أحدي المتابعات في تعليق خاص بها، حين كتبت لها: "حلاقة الشعر بالمكنة تخليه يطلع أخشن"، لترد أسما كاتبة: "بس اتقل".

ابنه أسما شريف منير تعلق علي حلاقة شعرها

ووجهت متابعة أخري رسالة إلي أسما شريف منير حول حلاقة شعرها ورد فعل ابنتها، لتكتب المتابعة:"حرام عليكي بنتك حتتخض"، لتقوم أسما بالرد قائلة: "بنتي قالتلي أنتي اكتر حد شجاع انا شفته، وقالتلي أنها فخورة إني قوية".

أعراض مرض أسما شريف منير

ويعد من أعراض مرض الغدة الدرقية، زيادة أو نقصان في وظيفة الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل زيادة أو نقصان في الوزن، الإرهاق، العصبية، القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، تساقط الشعر، تغيرات في الدورة الشهرية، انتفاخ الغدة الدرقية (العُقد الدرقية).

ويرجع سبب الإصابة بمرض الغدة الدرقية، إلا إنه قد يكون هناك عوامل وراثية أو تأثيرات بيئية تؤدي إلى اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية مثل فرط أو قصور الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية (التهاب الغدة الدرقية)، أورام الغدة الدرقية.

ويتضمن علاج الغدة الدرقية استخدام الأدوية لتنظيم وظيفة الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات قد يتطلب الجراحة.