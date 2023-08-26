اخبار التوك شو| الأرصاد تعلن عن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. ناجي شحاتة: صفوت حجازي كادر إرهابي خطير.. المفتي: دورات الإرشاد الزواجي تحمي الأسرة من التفكك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشهد الفترة الأخيرة، تقلبات في الأحوال الجوية، منها نشاط للرياح بالمحافظات الجنوبية والحدودية، والتي يصحبها عواصف رملية، وترابية، وهناك وكشفت هيئة الأرصاد أن الساعات المقبلة ستشهد أمطار قد تكون رعدية ببعض الأماكن الجنوبية.



سفير مصر بجنوب أفريقيا: انضمام القاهرة لـ بريكس تتويج لجهود سياسية ودبلوماسية كبيرة

قال السفير أحمد الفضالى سفير مصر بجنوب إفريقيا، أن دعوة مجموعة البريكس بالأمس لمصر للانضمام للمجموعة تتويج لـ جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة استمرت لسنوات عديدة.



رؤية واقعية لاستقرار الوطن .. برلمانى سابق : أدعم ترشح السيسي للرئاسة

قال كمال أحمد عضو مجلس النواب السابق والقيادي الناصري إنه يدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة 2024.



حسام موافي: الكورتيزون من أفضل الأدوية «سيئة السمعة»| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشائعات في المرض أمر خطير، ولا يجب الانتباه لها.





الباز يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل قرار الانتقال إلى الدوري السعودي

قال الإعلامي محمد الباز، إنه لا تتوافر معلومات حقيقية ومؤكدة حتى الآن عن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.



ضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشارك فى اجتماعات القمة 15 لتجمع بريكس فى جنوب إفريقيا، بالنيابة عن الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه لم يذهب فقط لحضور القمة، ولكن انتهز الفرصة فى جنوب إفريقيا لعمل جولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة مصانع السيارات.



المفتي: دورات الإرشاد الزواجي تحمي الأسرة من التفكك والضياع.. فيديو

استعرض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تفاصيل أحدث النظم التي تطبقها الدار والتي تمكنه شخصيًّا من متابعة وتقييم منظومة الرد على الفتاوى.



أحمد فهمى عن كلبته زيزي: ضراير هي وهنا ومرة صورت معايا إعلان

تحدث الفنان أحمد فهمى، عن كلبته زيزي، والعلاقة بينها وبين زوجته هنا الزاهد، وتخطيطه للمستقبل.



ناجي شحاتة: مرشد الإخوان أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة.. فيديو

استكمل المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، روايته لكواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية وممارساتهم للتأثير على سير العدالة.

ركين سعد: الناس هتتعاطف مع شخصيتي في مسلسل سفاح الجيزة

كشفت الفنانة الشابة ركين سعد، تفاصيل شخصيتها بمسلسل سفاح الجيزة، الذي انطلقت أولى حلقاته عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



ناجي شحاتة: صفوت حجازي كادر إرهابي خطير ويخفي في نفسه ما لا يبديه.. فيديو

أكد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، أن الهدف من اعتصام رابعة كان النيل من هيبة الدولة.

