ركين سعد: الناس هتتعاطف مع شخصيتي في مسلسل سفاح الجيزة

كشفت الفنانة الشابة ركين سعد، تفاصيل شخصيتها بمسلسل سفاح الجيزة، الذي انطلقت أولى حلقاته عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت ركين سعد، خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، إن مسلسل سفاح الجيزة ككل مستوحى من أحداث حقيقية، والأحلى بالمسلسل أن كل الشخصيات ثلاثية الأبعاد وصعبة جدا.

أول لوكيشن

وتابعت، أنها تجسد بالمسلسل شخصية زينة، مؤكدة «الناس ممكن تتعاطف مع شخصيتي وممكن لأ، وهي شخصية صعبة والحلو في المسلسل أننا خدنا وقتنا في التصوير».

وأضافت ركين سعد، أنها تعرضت للتعب في مسلسل سفاح الجيزة، واضحة: «أول لوكيشن و5 أيام تصوير كانت صعبة جدا وصورنا في أماكن حقيقية وحاجات معقدة، وجمعتني كل المشاهد بأحمد فهمي».