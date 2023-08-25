ركين سعد عن مسلسل سفاح الجيزة: شخصياته ثلاثية صعبة| فيديو

تحدثت الفنانة ركين سعد، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل سفاح الجيزة، معقبة: "أول 5 أيام تصوير كانت صعبة جدا".

وأوضحت ركين سعد، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، أن قصة مسلسل سفاح الجيزة، مستوحاة من قصة حقيقة.

الفنان أحمد فهمي

وتابعت ركين سعد، قائلة: "كل الشخصيات صعبة عشان كلها ثلاثية الأبعاد، ويقدم شخصية اسمها زينة".

من جهته، أوضح الفنان أحمد فهمي، أن الفنانة ركين سعد من أكثر الفنانات التي يحب العمل معها، معقبا: "اتقابلنا في فيلم العارف، بس ما اتكلمناش وقتها، ومكنش فيه مشاهد بينا، وكنت بحبها جدا كممثلة، ومكنش لسه وقتها بقينا صحاب".