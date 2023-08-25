ضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشارك فى اجتماعات القمة 15 لتجمع بريكس فى جنوب إفريقيا، بالنيابة عن الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه لم يذهب فقط لحضور القمة، ولكن انتهز الفرصة فى جنوب إفريقيا لعمل جولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة مصانع السيارات.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامجه “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أن رئيس مجلس الوزراء زار عددا من مواقع الإنتاج هناك واستمع لشرح مسئولي الشركة حول مراحل الإنتاج وآليات التدريب وخطط التوزيع والحوافز التي يأخذونها من دولة جنوب إفريقيا.

وتابع ضياء رشوان: “كان يوجد إجتماع كبير عقده الدكتور مصطفي مدبولي مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، والذى كان بحضور عدد مهم من الحضور وصناع ومجمعي السيارات فى إفريقيا عموما، وبالتالي يعبر عن ماركات سيارات ضخمة عالمية جدا، وأشار رئيس الوزراء أن هناك فرص كبيرة لاستنساخ هذا النموذج في مصر”.