سفير مصر بجنوب أفريقيا: انضمام القاهرة لـ بريكس تتويج لجهود سياسية ودبلوماسية كبيرة

قال السفير أحمد الفضالى سفير مصر بجنوب إفريقيا، أن دعوة مجموعة البريكس بالأمس لمصر للانضمام للمجموعة تتويج لـ جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة استمرت لسنوات عديدة.

وأضاف أحمد الفضالى، سفير مصر بجنوب إفريقيا، خلال حواره مع برنامج "مصر الجديدة"، المذاع عبر قناة " اى تى سى"، أن العلاقات الثنائية بين مصر ودول تجمع الريكس، الهند، الصين،روسيا، جنوب افريقيا، البرازيل فى غاية الأهمية وساعدت مصر فى المراحل الأخيرة،إضافة إلى توثيق علاقة مصر بالتجمع ككل.

بداية من عام 2017

وأوضح سفير مصر بجنوب إفريقيا،أنه فى إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الخارجية، شاركت في اجتماعات البريكس، بداية من عام 2017، إضافة إلى أنها انضمت إلى بنك التنمية الجديدة الخاص بتجمع البريكس.

وأكد السفير أحمد الفضالى سفير مصر بجنوب إفريقيا أن مصر كانت أول دولة من ضمن 40 دولة تقدمت إلى الانضمام إلى بريكس تستكمل إجراءات الانضمام الفعلي للتجمع.