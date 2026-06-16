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احتراما لكلمة التوحيد.. رفع علم السعودية بدلا من وضعه على الأرض في المونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتراما لكلمة التوحيد.. رفع علم السعودية بدلا من وضعه على الأرض في المونديال

منتخب السعوديه
منتخب السعوديه
رباب الهواري

شهدت المباراة التي جمعت منتخب السعودية بنظيره أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشهدًا غير معتاد خلال مراسم ما قبل انطلاق اللقاء، بعدما قررت اللجنة المنظمة رفع علمي المنتخبين بدلًا من فردهما على أرضية الملعب، في خطوة استثنائية لفتت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام.


احترامًا لخصوصية العلم السعودي
جاء هذا الإجراء تقديرًا لخصوصية العلم السعودي، الذي يحمل شهادة التوحيد وسيفًا عربيًا، وهو ما يمنح الراية مكانة خاصة تستوجب عدم ملامستها للأرض. لذلك فضّل المنظمون رفع العلم أثناء عزف النشيد الوطني، بما يتوافق مع هذه الخصوصية ويحافظ على رمزيته الدينية والوطنية.

المساواة بين المنتخبين
ولضمان تطبيق مبدأ المساواة بين طرفي المباراة، اتخذ المنظمون القرار ذاته مع علم أوروجواي، حيث تم رفع العلمين معًا خلال مراسم ما قبل اللقاء، في مشهد مختلف عن المعتاد في مباريات كأس العالم، التي تشهد عادة فرد الأعلام على أرضية الملعب قبل انطلاق المواجهات.

إشادة واسعة بالمبادرة
حظيت هذه اللفتة بإشادة كبيرة من الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن القرار يعكس احترام اللجنة المنظمة للثقافات والرموز الوطنية للدول المشاركة، ويؤكد حرصها على مراعاة خصوصية كل منتخب في أكبر حدث كروي عالمي.

مونديال تاريخي بتنظيم مشترك
وتقام بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة عدد أكبر من المنتخبات، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، مع استمرار المنافسات التي تحمل العديد من المشاهد واللقطات الاستثنائية داخل وخارج المستطيل.

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