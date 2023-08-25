قنديل: 40 دولة تنافست للانضمام إلى بريكس وفازت مصر .. فيديو

قال الدكتور أحمد قنديل، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دعوة مجموعة البريكس لمصر للانضمام لها فى يناير 2024، نجاح كبير للدبلوماسية المصرية تستحق التهنئة عليه.

وأضاف أحمد قنديل خلال تصريحات مع برنامج “مصر الجديدة”، المذاع عبر قناة “اى تى سى” أن تجمع البريكس يوصف بأنه تجمع المستقبل، وخاضت 40 دولة منافسة شديدة للانضمام لهذا التجمع لم يتم قبول إلا 6 دول هى مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والارجنتين.

اعتراف بأهمية مصر الاقتصادية والجغرافية

وأكد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن انضمام مصر لـ تجمع البريكس، هو اعتراف من المجموعة بأهمية مصر الاقتصادية والجغرافية، لافتا إلى أن التجمع فى بدايته كان يعبر عن الاقتصاديات الناشئة الواعدة.

وأوضح الدكتور أحمد قنديل، أنه رغم التحديات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، إلى أنه الإنضمام للبريكس رسالة طمأنة بشأن المستقبل الاقتصادي، والتجمع بمثابة تكتل اقتصادي لموازنة الهيمنة الغربية على العالم اقتصاديا وغير لك، مشيرا إلى أن سكان تجمع البريكس يمثلون 42% ويستحوذ على 30.5 من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأكد الدكتور أحمد قنديل، أن التجمع الذى أصبح يضم 11 دولة، بينها الهند، الصين، روسيا، مصر، يوجه لفت نظر للقوى الغربية وسياساتها على المستوى العالمى التى تسببت فى أزمات ضخمة، مثل انعدام الأمن الغذائى، الازمة الروسية الاوكرانية، إضافة إلى عدم استجابة مؤسسات التمويل الدولية للاعتبارات التنمية فى الدول الفقيرة والناشئة.