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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود شوقي: نورا واحدة من أبرز نجمات جيل السبعينيات والثمانينيات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الناقد الفني محمود شوقي أن الفنانة الراحلة نورا تعد واحدة من أهم نجمات السينما المصرية، حيث نجحت في حجز مكانة خاصة بين كبار نجمات جيلها بفضل موهبتها وحضورها المميز وأدوارها التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

وقال محمود شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن نورا استطاعت أن تقدم نموذجًا فنيًا مختلفًا جمع بين الرقي والبساطة، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه السينمائية في فترة السبعينيات والثمانينيات.

منافسة قوية بين نجمات جيلها

وأوضح الناقد الفني أن نورا فرضت نفسها بقوة وسط كوكبة من نجمات السينما المصرية، من بينهن نجلاء فتحي وميرفت أمين ومديحة كامل، مؤكداً أن شخصيتها الفنية كانت مختلفة وتمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل اختياراتها المتنوعة.

شراكة فنية ناجحة مع عادل إمام

وأشار شوقي إلى أن نورا تعاونت مع عادل إمام في عدد من الأعمال السينمائية المهمة خلال بدايات مشواره الفني، ومن أبرزها فيلم "المحفظة معايا" وفيلم "غاوي مشاكل"، لافتاً إلى أن هذه الأعمال ساهمت في تعزيز نجومية الزعيم، الذي وصف نورا في أكثر من مناسبة بأنها كانت "وش السعد" عليه خلال تلك الفترة.

تعاون مع كبار نجوم السينما

وأضاف أن الفنانة الراحلة قدمت أعمالاً مميزة مع رشدي أباظة، من بينها فيلم "يا رب توبة" عام 1979، كما حظيت بدعم فني كبير من فريد شوقي، حيث شاركته أكثر من 10 أفلام سينمائية، من أبرزها "الندم" و"ومضى قطار العمر"، وهي الأعمال التي أظهرت قدراتها التمثيلية ورسخت مكانتها على الساحة الفنية.

"روقة" في العار.. علامة لا تُنسى

وتوقف شوقي عند أحد أبرز أدوار نورا في تاريخها الفني، وهو شخصية "روقة" في فيلم العار، والتي اعتبرها من العلامات الفارقة في السينما المصرية، نظراً للتأثير الكبير الذي حققته الشخصية لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

ثنائيات ناجحة مع نور الشريف

كما أشاد الناقد الفني بالثنائية الفنية التي جمعت نورا مع نور الشريف في عدد من الأفلام المهمة، من بينها ضربة شمس وجري الوحوش و"الغيرة القاتلة"، مؤكداً أن هذه الأعمال ساهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في عصرها الذهبي.

مسيرة فنية حافلة بالإبداع

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن نورا تركت إرثاً فنياً كبيراً سيظل حاضراً في وجدان الجمهور، بفضل أعمالها المتميزة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ السينما المصرية، وجعلتها واحدة من النجمات اللاتي نجحن في الحفاظ على مكانتهن رغم مرور السنوات.

الفنانة نورا نور الشريف فلبم يارب توبة

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