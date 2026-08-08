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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب ريال أوفييدو يكشف عن مصير هيثم حسن مع الفريق

هيثم حسن
هيثم حسن
إسراء أشرف

لمح جوليان كاليرو، المدير الفني لريال أوفييدو، إلى إمكانية رحيل المصري هيثم حسن عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام نادي سلتيك الإسكتلندي بالحصول على خدماته.

وارتبط اسم هيثم حسن بالانتقال إلى سلتيك خلال الأيام الماضية، وسط تقارير أشارت إلى وجود اتفاق بين النادي الإسكتلندي وريال أوفييدو بشأن انتقال اللاعب، ليصبح مستقبله محل ترقب خلال الفترة المتبقية من الميركاتو.

وعلّق كاليرو على موقف الجناح المصري، مؤكدًا أن رحيله قد يكون أمرًا منطقيًا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي، إلى جانب رغبة اللاعب والعروض المقدمة للحصول على خدماته.

وقال مدرب ريال أوفييدو: "نعرف هيثم حسن جيدًا، وكان بإمكانه أن يكون لاعبًا مهمًا بالنسبة لنا، لكن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار، وعلى رأسها الوضع المالي للنادي ورغبة اللاعب والعروض التي وصلت إليه".

وأوضح كاليرو أن إدارة النادي تعمل وفق سقف محدد للرواتب، وهو ما يجعل رحيل بعض اللاعبين ضرورة خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن هيثم حسن كان من بين الأسماء التي كان من المتوقع رحيلها.

وأضاف: "نعمل وفق سقف للرواتب، وكنا نعلم أن بعض اللاعبين سيغادرون، وكان هيثم أحد الأسماء التي كانت مطروحة ضمن هذه الاحتمالات. هذه هي الظروف الحالية، وعلينا التعامل معها والتكيف معها".

وكان ريال أوفييدو قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد نهاية الموسم الماضي، ليبدأ الفريق مرحلة جديدة يسعى خلالها لإعادة ترتيب صفوفه قبل خوض منافسات الموسم المقبل.

ويملك هيثم حسن، الذي سبق له تمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2022، تجربة دولية لافتة، بعدما شارك في مباراتين خلال مونديال قطر، وصنع هدفًا أمام الأرجنتين.

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