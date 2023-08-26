حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

كشف مصدر مقرب من الدولي المصري عمرو وردة، حقيقة فسخ اللاعب عقده مع نادي الرجاء المغربي بسبب اشتباه في إصابته بمرض خبيث.

كان عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، صرح أمس الجمعة، بأن عمرو وردة تغيب عن أكثر من مرة عن مران الفريق، وبعدها طلب فسخ عقده، بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له، ودخوله المستشفى، وشكه فى إصابته بمرض خبيث.

وقال المصدر لموقع “صدى البلد”:" معاناة عمرو وردة من مرض خبيث؟ غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف:" اللاعب يستعد للسفر إلى قبرص بعد ساعة من الآن، للانضمام إلى أحد الأندية هناك".

وأعلن نادي الرجاء المغربي، الخميس الماضي، فسخ تعاقده رسميا مع عمرو وردة بناء على طلب اللاعب لأسباب نفسية وشخصية.

وأضاف أن عمرو وردة التزم بدفع الشرط الجزائي المتفق عليه بعد طلبه فسخ التعاقد.