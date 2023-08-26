عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

صدى البلد

فجََر عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، مفاجأة مدوية بشأن فسخ التعاقد مع الدولي المصري عمرو وردة.

شاهد الفيديو:

وقال متحدث الرجاء المغربي، في تصريحات إذاعية: “عمرو وردة تغيب عن أكثر من مران للفريق، وبعدها طلب فسخ عقده، بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له، ودخوله المستشفى، وشكه فى إصابته بمرض خبيث، وفسخنا العقد بالتراضي، ودفع اللاعب الشرط الجزائي”.

وأضاف: “كنا نتمنى استمرار لاعب مثل عمرو وردة ضمن صفوف الفريق، ولبينا كل طلباته المالية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونتمنى له الشفاء العاجل، ولا توجد أي ملاحقات قانونية له بعد دفعه الشرط الجزائي المنصوص في عقده”.

وعن التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف، اختتم تصريحاته قائلا: “أول مرة نسمع هذا الاسم، ولم نتفاوض معه للانضمام للفريق”.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

موضوعات متعلقة

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

رغم تهم التآمر والابتزاز.. ترامب المرشح الأول للحزب الجمهورى في انتخابات الرئاسة

لو عدادك بالكارت.. اعرف إزاي توفر استهلاك الكهرباء

السيسي يوجه بالاستمرار في توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

اختراع فريد من نوعه.. أوكرانيا تشكل لواء جديدًا للمسيرات البحرية

البورصة المصرية تعقد فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

هتاخد فلوس كتير.. منحة مالية للنساء بعد الولادة | اعرف التفاصيل

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

اﻟﻤﺰﻳﺪ