روسيا.. صحفي "وول جورنال ستريت" المحتجز يطعن على قرار تمديد احتجازه

أعلنت المحكمة الروسية ، اليوم السبت، طعن الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش “مراسل صحيفة وول جورنال ستريت المحتجز” في قرار تمديد توقيفه في روسيا.

ومددت محكمة الروسية ، الخميس الماضي، فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة للصحفي في صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش لمدة ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الرسمية روسيا.

ويواجه غيرشكوفيتش عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهم التجسس، والتي يعارضها هو وصاحب العمل بشدة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتم القبض على المواطن الأمريكي في روسيا في مارس الماضي، في إشارة إلى حملة الكرملين على وسائل الإعلام الأجنبية منذ حرب روسيا على أوكرانيا العام الماضي.