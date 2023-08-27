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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبن الأم الخفيف غير مُغذي.. «القومي للتغذية» يُصحِّح خرافات حول الرضاعة الطبيعية

صدى البلد

نشر المعهد القومي للتغذية مجموعة من المعلومات الغذائية الهامة حملت عنوان «خرافات الرضاعة الطبيعية».

وقال المعهد إنه من ضمن  خرافات الرضاعة الطبيعية تدّعي أنه إذا كان لون لبن الأم خفيفًا، فهذا يعني أنه ليس مغذيًا ويجب عليها إرضاع صغيرها باللبن الصناعي.

وصحّحه القومي للتغذية تلك الخرافة قائلاً: يختلف لون اللبن من أم إلى أخرى.. وقد يتغير لون اللبن لنفس الأم على مدار اليوم، فقد يبدو خفيفًا أكثر في الصباح وأكثر دسمًا في المساء.


وأكد القومي للتغذية أنه قد يتغير اللون بسبب تناولها لأطعمة معينة كما  يتغير لون لبن الأم مع مرور الوقت خلال رحلة الرضاعة، اللبن كما ذكرنا أصفر اللون، وبعدها يتحول إلى اللون الأبيض.

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