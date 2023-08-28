مجلة علاء الدين تُطلق المنتدى الأول لقضايا الطفل

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلة فجّرت قضايا كبيرة تهتم بالطفل، مثل قضية صحة أطفالنا، والتي تُعتبر من المرات الأولى التي يتم فيها مناقشة قضايا هامة، تهم الطفل وصحته ومستقبله في مصر.

وأضاف أن المجلة تعمل على مناقشة قضية مهمة، تهم المجتمع ككل، وهي مستقبل وطننا، وفي القلب منه مستقبل أطفالنا، وتعمل طوال الوقت على هذا الملف، وليس مستقبل مجلة علاء الدين فقط، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام بتاريخها الذي يتخطّى ١٠٠ عام، ومجلة علاء الدين بتاريخها الدي يتخطّى ٣٠ عاما، يعملون بذراع إعلامي قوي لنشر قضايا الأطفال، وكل الأمور التي تشغل تفكيرهم، وأيضًا العمل كوسيط لنقل تطلّعاتهم وطموحاتهم للقيادة السياسية والمسؤولين.

وتابع: "نُقدّم أفكارا سليمة للحاضر، ونفجّر طاقات وإبداعات للمستقبل، أثق أنكم ستكونون قادة رأي، وتتحملون مستقبل بلدنا".

ووجّه "الزناتي" الشكر، لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي تُعتبر الشريك الواعي والإيجابي للمجلة، والتي تعمل طوال الوقت على تقديم كل سُبل وأوجه الدعم للمجلة والأطفال والنشء.

وأشار "الزناتي" إلى إطلاق المجلة فعّاليات منتدى قضايا الطفل؛ لتنقل صوت وتطلّعات وأحلام جيل كامل للقيادة السياسية، ولتقوم بدور قوي في حل كل القضايا والأفكار المطروحة، ونقلها بشكل إيجابي.

وأوضح أن المجلة تصدر عن مؤسسة الأهرام، والتي تعمل دائمًا على مناقشة القضايا التي تُهم المجتمع، وتوسّع رقعة انتشار الأفكار، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي ستعمل قريبًا على تنظيم منتدى للنشء على خُطى مؤتمر الشباب، والذي سيناقش قضايا الطفل المختلفة ومستقبله.

وأكد "الزناتي" أن المجلة تقوم بدور أكبر وأوسع وأشمل من الصحافة، وهو الدور الثقافي والتنموي والتفاعلي مع الأطفال، والقيام بدور الوسيط بين الأطفال والمسؤولين في الدولة، ومن خلاله تنقل قضاياهم وآرائهم وطموحاتهم المختلفة، لافتًا إلى نجاح المجلة في عمل دور تفاعلي، من خلاله صنعت حالة حِراك في ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم بقضايا الطفل.

وتابع: "علاء الدين ليست مؤسسة يصدر عنها إصدار ورقي فقط، ولكنها مؤسسة لها دور ثقافي وتنموي كبير، وتُعبّر عن أطفال مصر"، موجهًا الشكر لمؤسسة الأهرام، لما تقوم به من دور فاعل وقوي، لتخرج مجلة علاء الدين بهذا الشكل، ووعد بمزيد من الفعّاليات، وتجاوز الصحافة لدور أوسع وأشمل.

كما وجّه "الزناتي" الشكر لوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي في حالة شراكة دائمة مع المجلة، وفقًا لبروتوكول تعاون كبير بينهما.

وأضاف: "مجلة علاء الدين هي نموذج واع، ومهتم بالأنشطة الثقافية للأطفال، في وسط موجة كبيرة من التغير الثقافي، ولكن مصر عامرة بأُسر واعية، وحريصة على تربية أولادها في مناخ محترم".

رئيس الإذاعة المصرية يقترح فتح مكاتب لمجلة علاء الدين بالمحافظات لخدمة الأطفال

وقال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن مؤسسة الأهرام على مدار ١٥٠ عاما كانت تقوم بدور توعوي وثقافي، بجانب دور الحفاظ على إصداراتها المهمة، التي تخاطب الملايين من المواطنين، والتي كانت وستبقى موجودة.

وأضاف أن الصحافة المكتوبة والمطبوعة ستبقى ولن تتوقف أبدًا، بتاريخها الذي حرّك أمما كاملة، وستنمو دائمًا رغم كل التحديات التي تمر بها موجهًا الشكر للكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، لما يقوم به من جهد في توعية النشء، ودعم الأطفال وأسرهم، ما جعل هذه المجلة هي الأهم في الوقت الحالي، وتنظيمها الحفلات والندوات والفعّاليات المختلفة، للأطفال وأولياء الأمور.

وأكد "نوار" أن حضوره ومشاركته في فعّاليات المنتدى بجانب القيادات، يأتي من إيمانه بضرورة الخروج بتوصيات مهمة لمصلحة أطفالنا، والتي ستكون مهمة ومؤثرة في مستقبلهم، لافتًا إلى قيام مجلة علاء الدين بدور مهم في هذا الشأن، وتجمع منظومة متكاملة لخدمة الأطفال، مثل الإذاعة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وغيرهما.

وأشار "نوار" إلى قيام المجلة بدور كبير في دعم النشء من الأطفال في محافظات مصر المختلفة، وهو ما يستوجب عليها فتح مكاتب للمجلة في تلك المحافظات، أو تعيين مندوبين وقائمين عليها؛ وذلك لتنظيم الفعّاليات الثقافية المختلفة للأطفال، وليكون للقرى والنجوع نصيبٌ من التثقيف والتوعية بشكل أكبر، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الإذاعة المصرية.

وأوضح أن مستقبل الإذاعة مُستمر، وستظل الإذاعة المصرية موجودة رغم كل التحديات التي تمر بها، وعلى رأسها إذاعة القرآن الكريم، والتي يستمع لها أكثر من 50 مليون مواطن، مسلمًا ومسيحيًا، وتقوم بدور توعوي كبير للناس.

وكافأ "نوار" طفلة من المشاركين بالمنتدى، والتي ألقت القرآن الكريم في بداية الحفل، بالتحاقها لمعهد الإذاعة المصرية؛ وذلك كنوع من الدعم لها لتميّزها.

الكاتبة سماح عزت: الأطفال في النجوع والقرى لديهم وعي ورؤية ولكن ينقصهم الفرصة

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية سماح عزت سفيرة الطفل في مبادرة حياة كريمة، إن رد فعل الأطفال على مجلة علاء الدين مختلف، خاصة مع الفعّاليات والأنشطة التي تنظّمها، مؤكدة أنها رأت من خلال عملها في مبادرة حياة كريمة، أن الأطفال في المحافظات والنجوع والقرى، لهم رؤية مختلفة، ولديهم وعي كبير، ولكن ينقصهم الفرصة فقط وبعض الاهتمام للتعبير عن أنفسهم.

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تُنظّم فعّاليات للأطفال، يكون لها مساهمات قوية في التنمية ونشر الوعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تنظيم الفعّاليات المختلفة والأنشطة.

وأكدت أن الحوار الوطني لم يغفل قضايا الطفل أيضًا، حتى أصبح للأطفال صوت مسموع، واهتمام كبير من القيادة السياسية لهم.

وتابعت: "تهيئة النشئ هو الأساس، ليصبح الطفل لديه الثقة، وقادرًا على التعبير عن رأيه، وواعيًا بحقوقه وواجباته، في زمن أصبحت السماوات مفتوحة، وزادت المُغريات".