التصرف باستقلالية عن أمريكا.. نداء هام من الرئيس الإيراني لـ اليابان

حث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليابان على إظهار استقلاليتها عن واشنطن بالإفراج عن أصول طهران المجمدة في ظل عقوبات أمريكية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيسي، لدى سؤاله عن أموال طهران المجمدة في اليابان والتي تصل إلى 1.5 مليار دولار، إنه: "يجب على اليابان أن تتصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة بالإفراج عن أموالنا المجمدة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار الرئيس الإيراني إلى أن التأخير في الإفراج عن تلك الأصول المجمدة في البنوك اليابانية "غير مبرر".

وتوصلت واشنطن وطهران، في أغسطس الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.