محافظ الدقهلية يناقش سبل تعزيز الاستثمار فى المنطقة الصناعية بجمصة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لعدد من المستثمرين اصحاب قطع اراضي مزمع اقامة مشروعات عليها بالمنطقة الصناعية بجمصه بحضورعصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظة والدكتور مصطفي عنان مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

تناول "مختار" خلال الاجتماع مطالب واحتياجات اصحاب الاراضي بالمنطقة الصادر بشأنها قرارات سحب لعدم التعامل عليها واتخاذ اجراءات جاده لاقامة مصانعهم عليها، واستمع "مختار" لاصحاب المشروعات وقرر منح كل منهم مهلة نهائية وفقا للموقف التنفيذي لكل حالة علي حده للانتهاء من اقامه المشروع والدعوه لافتتاحه بحد اقصي عام ونصف.

واكد "مختار" علي ضرورة التنسيق التام مع المجمعة العشرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لانهاء كافة مشكلات المستثمرين بالمنطقة الصناعية وتذليلها فورا، واشار "مختار"الي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين الراغبين في الاستثمار علي أرض الدقهلية وانشاء مصانع جديدة لتوفير فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية.

واكد "محافظ الدقهلية" علي متابعتة المستمرة لانشطة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة مضيفا ان هناك توجيهات مستمرة بضرورة العمل الجاد من قبل جميع اجهزة المحافظة لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم وذلك في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو تشجيع الاستثمار وتحفيز نشاط القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم للنهوض بهذا القطاع المهم.

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