مدير صندوق مكافحة التعاطي: نسبة الإدمان في مصر وصلت لـ 5.9%

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، معلومات وبيانات بشأن المدمنين ونسب الإدمان في مصر.

وأكد عثمان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أبرز مميزات لصندوق الإدمان والتعاطي مجانية العلاج والسرية.

مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يكشف مفاجأة عن الفئات العمرية المتعرضة للإدمان

ولفت الدكتور عمرو عثمان إلى أن مجانية علاج الإدمان لا تعني قلة جودته، متابعا: 6% ممن يتقدم للعلاج من الإدمان من فئة الإناث.

وبشأن علامات الإدمان السلوكية، أضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان أنها تتمثل في «اضطرابات النوم، تغير الأصدقاء، العصبية، اختفاء الأشياء الثمينة في البيت، انهيار التحصيل الدراسي للطالب، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، تدهور مستوى الطعام».

واستكمل: بلغت نسبة الإدمان حول العالم نسبة 5.5%، وفي مصر وصلت لـ 5.9% في الإدمان، أما في التعاطي فقد بلغت لنسبة في مصر 2.4%.

واختتم: تزيد نسب المتعاطين في الفئات العمرية من 15 لـ60 سنة، وذلك وفق مسح علمي تم مع وزارة الصحة والمركزي للإحصاء والبحوث الجنائية.