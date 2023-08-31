المقاولون يتدرب على فترتين بمعسكر السخنة وسافيولا يجري جراحة ناجحة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، تدريباته خلال معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد والذي انطلق بالأمس وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته علي فترتين وفقا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة الهامة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي استعدادا للموسم الجديد.

وكان المقاولون خاض مرانه الأول أمس الأربعاء على ملاعب وادي دجلة بالعين السخنة، في بداية فترة الإعداد.

وخاص فريق المقاولون مرانه الصباحي اليوم الخميس على الرمال، ضمن برنامج التدريب اليومي على فترتين صباحية ومسائية.

ويسعى الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون ، علي تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق خلال المرحلة الثانية من الاعداد .

وعلى صعيد آخر أجري عمر فتحي سافيولا لاعب المقاولون جراحة ناجحة بعد الإصابة التي تعرض لها في ذراعه خلال تدريبات الفريق والتي سيغيب على إثرها مدة ٤٥ يوما.

وغاب سافيولا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الكابتن شوقي غريب الموسم الماضي عن معسكر المقاولون الحالي في العين السخنة، بعد الإصابة التي تعرض لها واجراءه عملية جراحية ناجحة والتي ستؤدي الي غيابه قرابة الشهر ونصف عن تدريبات ذئاب الجبل.



جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون اختتم تدريباته والمرحلة الأولى من الاعداد علي ملعبه بالجبل الاخضر الثلاثاء الماضي وذلك قبل التوجه امس الأربعاء الي معسكر العين السخنة .