عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يتدرب على فترتين بمعسكر السخنة وسافيولا يجري جراحة ناجحة

صدى البلد

 

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، تدريباته خلال معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد والذي انطلق بالأمس وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته علي فترتين وفقا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة الهامة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي استعدادا للموسم الجديد.

وكان المقاولون خاض مرانه الأول أمس الأربعاء على ملاعب وادي دجلة بالعين السخنة، في بداية فترة الإعداد.

وخاص فريق المقاولون مرانه الصباحي اليوم الخميس على الرمال، ضمن برنامج التدريب اليومي على فترتين صباحية ومسائية.

ويسعى  الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون ، علي تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق خلال المرحلة الثانية من الاعداد  .

وعلى صعيد آخر أجري عمر فتحي سافيولا لاعب المقاولون جراحة ناجحة بعد  الإصابة التي تعرض لها في ذراعه خلال تدريبات الفريق والتي سيغيب على إثرها مدة  ٤٥ يوما.

وغاب سافيولا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الكابتن شوقي غريب الموسم الماضي  عن معسكر المقاولون الحالي في العين السخنة، بعد الإصابة التي تعرض لها واجراءه عملية جراحية ناجحة والتي ستؤدي الي غيابه قرابة الشهر ونصف عن تدريبات ذئاب الجبل.

 


جدير بالذكر أن  الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون اختتم تدريباته  والمرحلة الأولى من الاعداد علي ملعبه بالجبل الاخضر  الثلاثاء الماضي  وذلك قبل التوجه امس الأربعاء  الي معسكر العين السخنة .

المقاولون شوقي غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

ترشيحاتنا

وزير السياحة: معبد بن عزرا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر

بعد وضع حجر أساسها اليوم.. ننشر تفاصيل مجمع مدارس الريفية بمطروح

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. أدعية وكلمات رددها بيقين

بمشاركة الأهلي وغياب الزمالك.. الكاف يعلن ترتيبات أغلى بطولة في تاريخ القارة

إيران تعلن إحباط خطة تخريب إسرائيلية كبرى في صناعة الصواريخ

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ