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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"

صدى البلد

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، المهندس محب منير سالم الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التى تشرف عليها الشركة بسوهاج، وتذليل أية معوقات للانتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء المهندس يوسف حلمي رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس راضى محمد نائب رئيس شركة "مختار ابراهيم" ورئيس قطاع العمليات، والمهندس مختار على مساعد الرئيس التنفيذي والمشرف علي قطاعات الصعيد، والمهندس أشرف على نائب رئيس شركة مياه سوهاج، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا.

تناول اللقاء مناقشة استكمال خط صرف صحي مدينة جرجا قطر ٩٠٠ مم وتوصيل الخط للمدينة وقري حياة كريمة بالمركز، وسبل الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، حيث أوضح المهندس يوسف حلمى أن الخط تم تنفيذة بنسبة ٩٥ %.

ومتبقي عدد ٦ نقاط ربط باجمالي اطوال حوالي ٨٠ متر طولي جاري العمل بها ما عدا نقطتي ربط بنجع عويس حيث يوجد اعتراضات من بعض الاهالي وتم الاتفاق علي قيام الوحدة المحليه بتمكين الشركة من التنفيذ يوم السبت وتعهد الشركة بالنهو في خلال ٤٥ يوم من التمكين.

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كما تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التي تم نهوها ودخولها الخدمة من تنفيذ شركة مختار حيث تم نهو وتسليم عدد ٦ مشروعات خلال العام المالي ٢٢/٢٣، وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها أشار رئيس الشركة انه جاري نهو مشروع صرف صحي بندار بتكلفه ١٠٠ مليون جنيه.

ومشروع محطة مياه وشبكات ساقلته بتكلفة حوالي ٣٥٠ مليون جنيه وسيتم قريبا بدء تجارب التشغيل لدخول المشروعات الخدمه قبل نهاية العام، وأشار رئيس شركة "مختار" أن الشركة قامت بتنفيذ حوالي ٧٠% من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الموجودة في الخدمة حاليا وأن الشركة في سبيلها للعودة الي سابق عهدها في صدارة الشركات المنفذة بعد التعثر التي واجهته الشركة في الفترة الماضية.

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