حريق جوهانسبرج.. بوتين يعزي رئيس جنوب أفريقيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس عن تعازيه لنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بعد سقوط عشرات الضحايا في حريق جوهانسبرج.

وقال قصر الرئاسية الروسي "الكرملين" اليوم إن بوتين أعرب لرامافوزا مواساته في العواقب المأساوية لحريق جوهانسبرج، قائلا "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة بشأن العواقب المأساوية للحريق في جوهانسبرج. وأطلب منكم نقل كلمات التعاطف والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للجميع".

وقال الرئيس في مناسبة عامة: "إنها مأساة كبيرة، شعرت بها العائلات التي لقي أحباؤها حتفهم بهذه الطريقة الرهيبة، وقلوبنا تتوجه إلى كل شخص تأثر بهذه الكارثة".

اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح الخميس في مبنى مكون من خمسة طوابق في جوهانسبرج، العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة وسبعين شخصًا، وأصيب 52 آخرون.

وما زالت خدمات الطوارئ تجري عمليات إغاثة في المبنى الذي اندلع فيه الحريق في وسط جوهانسبرج.