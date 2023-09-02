التمثيل التجاري: تطور كبير في العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية

قال الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري إن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية شهدت تطوراً كبيراً ومثلت حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين منذ أن أقاما علاقاتهما الدبلوماسية لأول مرة في عام 1966.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال “أفريقيا سنغافورة” عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية السنغافورية والفرص المتاحه للشركات السنغافورية للاستثمار والدخول فى مشروعات مشتركه فى افريقيا انطلاقا من السوق المصرى.



وأكد أن العلاقات شهدت دفعة قوية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015، والتي احدثت زخماً على العديد من مستويات التعاون بين البلدين.



وأشار الواثق بالله إلى فرص التعاون فى دول القارة الأفريقية والتي تتمتع بالعديد من الإمكانات التي تسمح لها بأن تكون من بين الدول ذات معدلات النمو المرتفعة في السنوات المقبلة،

وشدد على الدور الذي قامت به مصر خلال رأستها للكوميسا بالإضافة الى الدور المحوري الذي قامت به فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمار وتوطين الصناعات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقليمية الهامة.

وشارك في المنتدى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار واحمد شيرين نائب رئيس الهيئة وكذا المدير العام لبنك HSBC مصر وعدد كبير من كبرى الشركات السنغافورية.