مصر تجاور الجزائر بقرعة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 24 لرجال الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كلا من بوروندي والجزائر.

وضمت المجموعة الثانية كلًا من "تونس ومالى وتنزانيا وتشاد"، فيما تكونت المجموعة الثالثة من منتخبات "الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، أما المجموعة الرابعة فضمت كلًا من "المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا".

فيما لم يتحدد موقف الكونغو برازافيل من الوصول حتى الآن.

وحضر قرعة البطولة، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة والاتحاد المصري للعبة وعمرو مخلوف نائب رئيس البطولة وهناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة وعايدة إسماعيل عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة ووائل قنديل وتامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا وحسن عابد مدير البطولة فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام في الاتحاد الأفريقي للعبة، وممثلي عن المنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

الجدير بالذكر، أن المنتخب التونسي هو حامل لقب البطولة الماضية والتي أقيمت برواندا صيف 2021 عقب تغلبه على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1.