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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

" الجيزاوى" يتفقد كلية التربية الرياضية وعددا من المراكز والوحدات بجامعة بنها..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية بكلية التربية الرياضية ، ومركز الإختبارات الإلكترونية ، ومركز المحاكاة الطبية ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمتابعة سير العمل داخل الكلية والمراكز.
جاء ذلك بحضور  الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور أشر ف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية ، والدكتور هاني شحته مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، ووكلاء كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.


وخلال الجولة تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى أعمال امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ، كما تفقد وحدة الكفاءة البدنية بالكلية   وامتحانات الفصل الصيفي لطلاب كلية العلاج الطبيعي  بمركز الاختبارات الالكترونية.
كما تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأجرى سيادته حوارا مع عدد من المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة ،مؤكدا لهم بأنهم أصحاب رسالة لذلك يجب ربط الأبحاث العلمية والبحثية بمشاكل واحتياجات المجتمع والمساهمة في حلها.
كما شهد الدكتور ناصر الجيزاوي ورشة عمل عن الموجات فوق الصوتية والتي ينظمها قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشرى بمركز المحاكاة والمهارات الطبية ،وذلك بحضور أطباء وأساتذة من جامعات مصرية مختلفة لعرض   أحدث ما توصل الية العلم في مجال أمراض النساء والتوليد  وتبادل الخبرات فيما بينهم.

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بنها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أعمال امتحانات الدور الثاني الاختبارات الالكترونية القائم بعمل رئيس جامعة بنها القائم بعمل رئيس الجامعة

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