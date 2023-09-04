أسباب تؤدي إلى تأخر الحمل.. تعرفي عليها

تأخر الحمل من أكثر المشكلات التي تواجه المرأة، خصوصا إذا كانت لم تنجب من قبل , أو إذا كانت متزوجة حديثا , وتسبب هذه المشكلة مشاكل نفسية كثيرة للزوجين , وليست للمرأة فقط , وتأخر الحمل يمكن أن يكون بلا أسباب معينة , وأحيانا تكون لأسباب صحية أو جسدية وتدخل فيها عوامل كثيرة.. نرصد في هذا التقرير أهم الأسباب التي تؤدي إلي تأخر الحمل وفقا لموقع ‏medicoverhospitals.

أسباب تأخر الحمل:

انسداد قناة فالوب:

عوامل الخطورة لحدوث انسداد في قناة فالوب حدوث التهاب في الحوض سابق أو عدوى سابقة بالسيلان والكلاميديا أو اجراء أي عملية جراحية بالبطن.



أسلوب حياة غير صحي:

سواء كان أسلوب حياتك أنت وزوجك يسود عليه تناول الأطعمة الجاهزة والمصنعة، أو كنتما لا تمارسان الرياضة بانتظام، أو كان القلق والتوتر وعدم النوم يهيمن على حياتكما ،فكل هذه العوامل ستؤثر على الخصوبة لديكما وتؤثر على محاولة الحمل.



التدخين:

تشير الدراسات والأبحاث إلى أن هناك تأثير سلبي لتدخين السجائر وتدخين الشيشة على الخصوبة عند الرجل والمرأة مما يؤدي إلى تأخر الحمل.



الوزن الزائد:

يحذر الأطباء من زيادة الوزن وتأثيراته السلبية على الصحة بشكل عام، وعلى الصحة الإنجابية بشكل خاص ،لذلك الحرص على وزن صحي قبل الحمل ،كما يمكن اكتساب الوزن الناتج عن الإصابة بمرضٍ ما أو تغيير النظام الغذائي إلى خلل في إنتاج الجسم للهرمونات المختلفة أو طريقة عملها.

تكيسات المبيض:

هو حالة تؤدي إلى عدم حدوث التبويض أو حدوثه بشكل غير منتظم، بعض النساء المصابات بتكيسات المبيض يكون لديهن ارتفاع في هرمون التستوستيرون والذي يسبب حب الشباب ونمو الشعر الزائد، ويعتبر تكيسات المبيض هو السبب الأكثر شيوعًا.



الحالة النفسية:

إذا كنت تفكرين باستمرار بالحمل وتشعرين بالقلق والتوتر من تأخر الحمل، فهذا سيؤثر سلباً على صحتك النفسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على صحتك الجسدية، مما قد يكون سبباً في تأخر الحمل.



وسائل منع الحمل:

قد تترك بعض وسائل منع الحمل المؤقتة أثراً طويل الأمد على جسم المرأة مما يؤدي أحياناً إلى تأخر الحمل ،قد تحتاج السيدة إلى فترة تصل إلى 6 أشهر بعد التوقف عن هذه الوسائل حتى تعود الدورة الشهرية للانتظام من جديد.