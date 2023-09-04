أحمد حسن: لاعب الأهلي الجديد سيكون عنصرا أساسيا في تشكيل كولر

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن اقتناع كولر الكامل بـ امام عاشور، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن :"مصدر: إمام عاشور سيكون عنصرا أساسيا لكولر الموسم المقبل.. المدرب مقتنع به بشكل كامل".

اقترب النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من الإعلان عن صفقة هجومية أجنبية في إطار تعزيز صفوف الفريق خلالفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يستهدف تعزيز هجومه

ويسعى نادي الأهلي جاهدًا لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استجابةً لرغبة المدير الفني للفريقالسويسري مارسيل كولر، الذي يستعد لبداية الموسم الجديد.