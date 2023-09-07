بيراميدز منافس شرس للأهلي والزمالك.. تصريحات مثيرة للأسطورة حسام حسن.. تفاصيل

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات الأسطورة حسام حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : الأسطورة حسام حسن:

خسرنا الرؤية الكبيرة للمستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الذي كان سيحقق الطفرة التي نراها الآن في الدوري السعودي هنا في مصر..



و اضاف : كنت أتمنى استثمار رؤيته بشكل أفضل، ونرى الآن التطور الكبير في الدوري السعودي وهو أمر مشرف للكرة العربية، وأتمنى أن يستعيد الدوري المصري قيمته من خلال عودة الجماهير أولاً

و تابع : نرى مجموعة من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي الآن في السعودية، وهذه هي الفكرة التي أراد تركي آل الشيخ تطبيقها هنا في مصر وكانت النتيجة أن بيراميدز (الذي امتلكه من قبل) أصبح منافسا شرسا للأهلي والزمالك، ولو اكتملت التجربة كنا سنرى العديد من الأندية على نفس هذا المستوى..