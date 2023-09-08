عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

صدى البلد

تحتاج البشرة  إلي عناية فائقة وذلك لتفادي المشاكل الجلدية وكان حذر الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بالفيسبوك من الوقوع  في أخطاء عفوية تسبب مشاكل جلدية وأهمها.

 

أولا ترك آثارا من الصابون على الجلد بعد الاستحمام نتيجة عدم غسلها بالماء جيدا وخاصة في مناطق الثنايا مما يسبب التهابات وحساسية موضعية وحكة شديدة.

 

ثانيا عدم تجفيف الماء جيدا بين الأصابع خاصة القدمين مما يسمح بنمو الفطريات والتي تسبب التهابات وتشققات مؤلمة ورائحة كريهة.

 

ثالثا الاستحمام بصابون يحتوي على مركبات كيماوية مطهرة  مما يؤدي لقتل أنواع من البكتريا المفيدة للجلد وفي نفس الوقت إعطاء مناعة للبكتريا الضارة ضد المضادات الحيوية، بالإضافة للحساسية الجلدية، رابعا استخدام كريمات فرد الشعر تحت مسمي بروتين أو كراتين أو كولاچين أو بتوكس أو فيللر أو أي مسمي آخر، حيث تبين أن تلك الكريمات تسبب الإصابة بأنواع من الأمراض السرطانية الخطيرة، كما أنها تدمر الشعر وتسبب سقوطه خامسا رسومات الحنة علي الجلد والتي تؤدي إلي الإصابة بالتهابات شديدة ومؤلمة تصل لحد الحروق وتترك آثارا لا يمكن علاجها.

 

وقال الناظر: لا تقعوا في هذه الأخطاء وحافظوا علي صحتكم وصحة أولادكم وبناتكم.

التهاب امراض السرطان أمراض خطيرة هاني الناظر دكتور هانى الناظر الدكتور هاني الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خالد الغندور يزف نبأ سارا لجماهير الكرة بشأن محمد صلاح

إيركايرو تصدر بيانًا عن حالات اختناق مسافرين على متن الطائرة

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ترشيحاتنا

حمادة عبدالباري يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع اتحاد كرة اليد

زيلينسكي يبحث مع نتنياهو دعم إسرائيل لأوكرانيا

ابنة صاحب عقار حدائق القبة تروي تفاصيل انهيار المنزل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل جديدة عن لعنة الفراعنة في ندوة صدى البلد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

حق الكلب رجع ..مفاجأة غير سعيدة لمرتكب جريمة الضرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

ابرزها التهاب الحلق والحمى الشديدة.. 5 أعراض متحور "بيرولا"

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ