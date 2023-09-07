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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يسري سامي يحصد ذهبية البطولة الأفريقية للجودو

يسري سامي
يسري سامي

توج لاعب المنتخب الوطني للجودو يسري سامي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم ببطولة أفريقيا المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

وحصد يسري سامي المركز الأول بعد الفوز على زميله عادل حمادة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي منافسات وزن 60 كجم ببطولة أفريقيا.

وتوج عادل حمادة لاعب منتخبنا الوطني بالمركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات وزن 60 كجم.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة وهم:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم
أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم
عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم
علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم
أحمد فياض – وزن +100 كجم
نورا سالم – وزن 48 كجم
حنين الطيب – وزن 57 كجم
فاطمة غانم – وزن 63 كجم
آية جاب الله – وزن 78 كجم
فرح شرف – وزن +78 كجم

وتشهد البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب مشاركة 36 منتخبا بإجمالي 192 لاعب ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.

وتحظى بطولة أفريقيا بأهمية كبيرة لدى جميع المنتخبات المشاركة نظرا لكونها واحدة من البطولات القوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهو ما يبرر اشتعال المنافسة بين جميع اللاعبين على حصد المراكز الأولى.

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