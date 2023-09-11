مزور ومحتال و"رد سجون"| مجرم يفجر فضيحة عن أوباما: تورطنا في أعمال إباحية وتدخين الماريجوانا

أثار المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلن عن مقابلته المثيرة مع لاري سنكلير، الذي أدعى بأنه تورط في فضائح جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 1999.

تفاصيل الادعاءات

نشرت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع ترويجي للمقابلة القادمة، حيث أكد سنكلير أن "أوباما دخن الماريجوانا معه وتورط في أعمال فاضحة معه في عام 1999". وأفاد بأن أوباما دفع 250 دولارًا مقابل شراء الكوكايين ومن ثم مشاركته في أعمال جنسية.

تعليق المتحدث باسم أوباما

حتى اللحظة، لم يصدر المتحدث باسم مكتب أوباما أي تعليق رسمي على هذه الادعاءات الجديدة التي أثيرت مساء الثلاثاء.

تاريخ لاري سنكلير

يُعرف سنكلير بتاريخ إجرامي طويل، حيث أدين بتهم التزوير والاحتيال والسرقة، وقضى فترات في السجن في عدة ولايات أمريكية.

تاريخ الادعاءات

قام سنكلير بنشر هذه الادعاءات لأول مرة خلال انتخابات عام 2008، وقد تجاهلته وسائل الإعلام الرئيسية بشكل عام بسبب عدم قدرته على تقديم دليل قاطع يثبت ادعاءاته.



من هو باراك أوباما

تولى باراك حسين أوباما الرئاسة الرابعة والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية من 2009 إلى 2017. وُلِد أوباما في هونولولو، هاواي، عام 1961، وتخرج من جامعة كولومبيا بشهادة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. عمل أوباما كمحامٍ مدني وأستاذ قانون ثم دخل عالم السياسة حيث نجح في مجلس الشيوخ لولاية إلينوي عام 1996.

فاز أوباما في انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي على مرشح الحزب الجمهوري جون مكاين في عام 2008. خلال فترة رئاسة أوباما، ركز جهوده على تحسين التعليم والصحة وإصلاحات المالية لتقليل الدين العام. تولى أوباما فترة ثانية رئاسية بعد فوزه على مير رومنى في انتخابات 2012. بعد انتهاء ولايته الرئاسية، انتقل أوباما وعائلته إلى واشنطن. من إنجازات باراك أوباما الحصول على جائزة نوبل للسلام عام 2009 وتميزه في جوائز الجرامي لأفضل ألبوم محكي.

يعتبر باراك أوباما شخصية محترمة وذات شعبية، حيث دعم زواج المثليين وحق المرأة في قراراتها الصحية. تزوج أوباما من ميشيل روبنسون في عام 1992 وأنجبا طفلتين هما ماليا وناتاشا. يُقدر صافى ثروة باراك أوباما الحالية بـ12.2 مليون دولار.

السيرة الذاتية لـ باراك أوباما

وُلد باراك حسين أوباما في 1961 في هاواي، والده باراك أوباما الأب Barack Obama, Sr من أصول كينية، بينما كانت والدته ستانلي آن دانام Stanley Ann Dunham من أصول إنكليزية، انفصل والداه عندما كان أوباما طفلًا، وعاش مع جديه لأمه حتى أكملت والدته تعليمها.

تخرج أوباما من المدرسة الثانوية عام 1979 وانتقل إلى لوس أنجلوس ليدرس في Occidental College، قبل أن ينتقل إلى جامعة كولومبيا Columbia University عام 1981 ليدرس العلوم السياسية ويختص بالعلاقات الدولية ويتخرج بشهادة بكالوريوس عام 1983.

دخل باراك أوباما إلى كلية هارفرد للحقوق Harvard Law School في خريف عام 1988 وتخرج عام 1991، تدرج بالمناصب السياسية من منصب سيناتور في ولاية إيلينوي إلى سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي، تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لولايتين متتاليتين من 2008 حتى 2016، ونال في 2009 جائزة نوبل للسلام.



تُظهر هذه المقابلة كيف يمكن للادعاءات الجنسية والأحداث المثيرة أن تثير الجدل والتساؤلات. من المهم أن ننتظر تعليقات الأطراف المعنية والتحقق من صحة الادعاءات قبل الانتشار الواسع لهذه القصة.

