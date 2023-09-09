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رئيس التحرير
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أحمد حمدي: قمة العشرين مهمة لمصر اقتصاديا

أحمد حمدي، مساعد
أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم

قال أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن معظم الجرائد غدا ستتابع تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الهند للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين.

وأضاف  أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، خلال لقائه ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن قمة العشرين قمة مهمة جدا للمشاركة المصرية من حيث التكتل الإقتصادي، حيث أنها تضم 19 دولة، إلى جانب الإتحاد الأوروبي.

وتابع  أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم: “مشاركات مصر لا تكون مجرد حبر على ورق أو مجرد تواجد فقط سواء فى قمة العشرين أو فى قمم أخري، وتلك القمم تعطي نتائجها فيما بعد على مستوي التواجد السياسي والإقتصادي”.

أحمد حمدي الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرين الاتحاد الأوروبي

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