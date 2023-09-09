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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل وسائق لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9174 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 1239 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهمين "محمد ع ل" 31 سنة سائق و"سعيد م ع" 29 سنة عاطل مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل وسائق لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" ومبلغ مالي وهاتفين محمول.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

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