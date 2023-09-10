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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لحمة الرأس.. طبق شهي لا يقاوم

طريقه عمل لحمة الرأس
طريقه عمل لحمة الرأس

قدمت الشيف إسراء محمد طريقة عمل لحمة الرأس طبق شهي ولا يُقاوم، يفضل تناوله الكثير من الأشخاص وخاصة كبار السن، لأن لحمة الرأس تتميز بأنها سهلة المضغ وناعمة ولها فوائد عديدة.

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المقادير لعمل لحمة الرأس 


10 كوب ماء مغلى (2 لتر)
( بصل وكرات وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان ومستكة وفلفل حصى)
كيلو لحمة راس
ربع كوب سمن(50 جم)
5 فص ثوم شرائح
ملعقه كسبرة مفرومه(25 جم)
ملعقة خل (25 جم)
ربع كوب صلصة (50 جم)
2 كوب عصير طماطم (400 جم)
( ملح وفلفل وكمون وبهارات وجوزة الطيب)
2 فلفل حار


طريقه عمل لحمة الرأس

- نضع إناء على النار فى ماء مغلى ونضيف بصل وكرات وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان ومستكة وفلفل حصى ونضيف لحمة الراس ونقلبهم مع بعض ونسيبها تستوى لمدة ساعة
- نشوح ثوم فى سمن، ونضيف صلصو وخل وكسبرة مفرومة ونقلبهم ونضيف عصير طماطم ونضيف ماء مغلى ونتبلها ملح وفلفل وكمون وبهارات وجوزة الطيب وفلفل حارونقلبهم مع بعض يغلوا ونضيف لحمة الراس المسلوقة ونقلبهم ونتركها تتسوى على النار لمدة 40 دقيقة
- نصب نصب لحمة الراس في طاجن وندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة
- ويقدم وبالف هنا وشفا.

سهلة المضغ صحة أسنانك طريقة عمل لحمة الراس طريقة عمل لحمة المقادير لعمل لحمة الرأس

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