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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منجي بدر: مجموعة العشرين تسيطر على التجارة العالمية بنسبة 75%

دكتور منجي بدر، الوزير
دكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق

أكد دكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق ، أن قمة العشرين قد جاءت نتيجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء هذا التجمع في عام 1999

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”،  أن مجموعة العشرين تسيطر على التجارة العالمية بنسبة 75%، وتسيطر على الاقتصاد العالمي بنسبة أكثر من 80%

 

أصبحت تصارع الصين

وتابع الوزير المفوض الأسبق، أن الصين أصبحت مستحوذة على جزء كبير من التجارة العالمية وأصبحت مصنع العالم، وأيضا الهند بدأت في الاستفادة من المكونات الأساسية للاقتصاد الهندي حتى أصبحت تصارع الصين.

أكد دكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق، أن غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين لم يؤثر، مشيرا إلى أن القمة قد حققت أهدافها ونجحت.

 

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الهند نجحت في قمة  العشرين وعمقت وواصلت ريادتها اقتصاديا وتنمويا.

 

مزايا اقتصادية كبيرة

وتابع الوزير المفوض الأسبق، أن مصر أصبح لها ثقل دولي، مؤكدا أن المشاركة في تلك التجمعات ينتج عنه مزايا اقتصادية كبيرة لمصر.

قمة العشرين التحديات الإقتصادية ا التجارة العالمية الاقتصاد العالمى

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