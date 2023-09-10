منجي بدر: مجموعة العشرين ولدت من رحم المعاناة والصعوبات الإقتصادية.. فيديو

أكد الدكتور منجي بدر، المفكر الإقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن مجموعة العشرين ولدت من رحم المعاناة والصعوبات التي واجهت دول شرق أسيا عام 1999، لحل تلك المشاكل الإقتصادية الكبيرة.

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن اجتماعات مجموعة العشرين تغيرت من مناقشة المشاكل الإقتصادية، حتى أصبحت تناقش الأوضاع السياسية والإستراتيجية

تصارع الصين

وتابع المفكر الإقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الصين أصبحت مستحوذة على جزء كبير من التجارة العالمية وأصبحت مصنع العالم، وأيضا الهند بدأت في الإستفادة من المكوانت الأساسية للإقتصاد الهندي حتى أصبحت تصارع الصين