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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صار شابا عنده 21 عاما.. ظهور نادر لـ إبن نوال الزغبى

نوال الزغبى
نوال الزغبى

خطف ابن الفنانة نوال الزغبى الانظار إليه عقب نشرها صورا معه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  انستجرام في ظهور نادر له مع والدته.

 وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة : “كل شيئ بالنسبة لى.. قلبى.. عشاء جميل مع ”جورجى". 

نوال الزغبى 

ومن المعروف ان نوال الزغبى لديها ثلاث أبناء هم تيا والتوأم جورج وجوى. 

وتلقت نوال الزغبى عديد من التعليقات الإيجابية على الصورة حيث نالت اعجاب متابعيها الذين أكدوا على وسامته والشبه الذى يجمع بينهما لدرجة كبيرة وذلك فى الظهور النادر له ويبلغ ابن نوال الزغبى 21 عاما.

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نوال الزغبى  

يذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لهجوم شرس نتيجة ظهورها فى إحدى المناسبات في رمضان وهي تحتسي كأسا من الكحول، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، ليتركز البحث على عبارتي "نوال الزغبي إنستجرام"، و "صور نوال الزغبي تشرب كحول".

وحرصت نوال الزغبي على الرد على ما أثير حولها لكشف الحقيقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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