رابطة الأندية تعلن لائحة العقوبات للموسم الكروي الجديد

نشر ماهر همام نجم الأهلي السابق قرارات رابطة الأندية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام : قررت رابطه الأندية إلزام كل نادي بتسليم تشكيل فريقه قبل المباراة بساعة وربع، وفي حالة التأخير في تسليم تشكيل الفريق يتم تغريم النادي 20 ألف جنيه وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالدوري المصري.

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة موعد بداية الدوري الجديد ونهايته.

وقال أحمد دياب على هامش قرعة الدوري الممتاز: بداية الدوري الجديد ستكون يوم ١٨ سبتمبر الجاري على ان ينتهي يوم ٣٠ يوليو القادم.

وشهدت مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حاليا بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا استعراض تقرير بالفيديو عن تاريخ الدوري الممتاز.

وتقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل يوم ١٨ سبتمبر الجاري .

القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.