منتخب قيرغيزستان يهزم الكويت ضمن الاستعدادات لتصفيات كأسي العالم 2026 وآسيا 2027

خسر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم أمام نظيره منتخب قيرغيزستان، بنتيجة 3-1، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب "ذا سفن" في دبي، ضمن استعدادات الكويت لتصفيات بطولتي كأسي العالم 2026 وآسيا 2027.

وتمكّن المنتخب الكويتي -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية- من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالله عمار في الدقائق الأولى من انطلاق المباراة، في حين تمكن الفريق المنافس بتسجيل التعادل بنهاية الشوط الأول ثم الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة بحضور كل من القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي، ونائبه الوزير المفوض وليد الموسى، وعدد من أعضاء القنصلية الكويتية.

كان منتخب الكويت قد فاز على نظيره البحريني، يوم الخميس الماضي، في مباراة ودية أيضا، ضمن استعدادات "الأزرق" للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولتي العالم وآسيا اللتين ستقامان في الفترة المقبلة.