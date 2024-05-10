عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

تتحدى سامسونج وأبل
تتحدى سامسونج وأبل وبأمكانيات ستبهرك .. ساعة هواوي الذكية ال

أإذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4 Pro Space Edition 

والتي تعد إصدارًا مطورًا وذلك مقارنةً بالإصدار الأساسي وذلك  من ساعة هواوي Watch 4 Pro، والتي تضم النسخة الخاصة من الساعة الذكية المصنوعة بالمعايير الفضائية وذلك مع طبقة من الكربون والتي تشبه الماس وذلك من أجل مقاومة عالية للتآكل.

ووفقا لموقع gadinsider تأتي  ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4 وبتصميم مميز للساعة ، إذ تحتوي الساعة على إطار بلونين، وهما كلا من اللون الأحمر والأسود، و مصنوعان في الوقت نفسه  من  النانو سيراميك، والذي يعطي شكلًا مستوحى من تصميم صواريخ الفضاء.

بسعر مش هتلاقيه وإمكانيات ستبهرك .. هاتف Nokia 3210

يسحق الجميع وبميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف جوجل بكسل 8a

على الجانب الآخر هناك بعض الجوانب التي تتشابه فيها “نسخة الفضاء” ذلك مع ساعة Watch 4 Pro العادية، ومنها الشاشة من نوع LTPO AMOLED وذلك بقياس قدره 1.5  بوصة وبدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا.

وتُقدم الساعة تقريرًا صحيًا دقيقًا و 8 مؤشرات صحية رئيسية، وهي توفر برنامجًا لمراقبة القلب وذلك على نحو دقيق من خلال حساس +TrueSeen 5.5

يعد بإمكان ساعةWatch 4 Pro القيام ب قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وذلك على مدار الساعة وذلك لتنبيه المستخدمين في حالات الخطر، وذلك بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجلد والقيام بمراقبة التنفس وذلك أثناء النوم والقيام بتحليل تخطيط القلب وغيرها.

على الجانب الآخر توفر شركة هواوي لواجهة مستخدم في الساعة قد تتميز بأشكال ورسوم متحركة تعد مستوحاة من الفضاء وتتناغم مع تصميم الساعة كما تحتوي الساعة على بطارية يمكنها القيام بالصمود حتى 21 يومًا، وذلك مع دعم الاتصال القريب المدى NFC، وذلك مع مكبر صوت وميكروفون كلاهما مدمجين للقيام بتلقي المكالمات، كما أن الساعة الذكية تعد مقاومة للماء وذلك طبقًا لمعيار 5 ATM. 

أما عن سعر الساعة فهي تأتي بسعر قدره 650 يورو.

ساعة ذكية ساعة هواوى الذكية ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4 درجة حرارة قياس درجة حرارة مكبر صوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

موضوعات متعلقة

هتسهل عليك كتير.. ميزة جديدة تقدمها جوجل لمستخدمي آيفون طال انتظارها..فما هي؟

للفئة المتوسطة..نوكيا تطرح Moto G Stylus 5G بإمكانيات مبهرة وسعر على قد الأيد

أخبار التكنولوجيا| Apple تطلق تحفة جديدة من iPad بسعر مخفض وبسيط للغاية.. أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب

للفئة المتوسطة ومحدودي الدخل.. أفضل هواتف بإمكانيات لا مثيل لها

بسعر مش هتلاقيه وإمكانيات ستبهرك .. هاتف Nokia 3210

بسعر زهيد بميزات جديدة ستبهرك..آبل تكشف عن قلمها الجديد Apple Pencil Pro

تنافس ساعات أبل وبسعر أرخص بكثير.. ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3

بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك .. أبل تعلن عن أجهزة iPad 10

ترشيحاتنا

نتنياهو: آمل أن أتمكن من تجاوز الخلافات مع بايدن

مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة

لا تقل عن سنة.. عقوبة مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام

سنن الجمعة الأولى من ذي القعدة 1445.. بـ 8 أمور تبيضّ صحيفتك وتمحى خطاياك

عبده يحيى : منافسة غزل المحلة على لقب الدوري حق مشروع

لماذا سددت الفنانة نسرين طافش 4 مليون جنيه في المحكمة ؟ .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-