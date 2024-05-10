تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

أإذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4 Pro Space Edition

والتي تعد إصدارًا مطورًا وذلك مقارنةً بالإصدار الأساسي وذلك من ساعة هواوي Watch 4 Pro، والتي تضم النسخة الخاصة من الساعة الذكية المصنوعة بالمعايير الفضائية وذلك مع طبقة من الكربون والتي تشبه الماس وذلك من أجل مقاومة عالية للتآكل.

ووفقا لموقع gadinsider تأتي ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4 وبتصميم مميز للساعة ، إذ تحتوي الساعة على إطار بلونين، وهما كلا من اللون الأحمر والأسود، و مصنوعان في الوقت نفسه من النانو سيراميك، والذي يعطي شكلًا مستوحى من تصميم صواريخ الفضاء.

على الجانب الآخر هناك بعض الجوانب التي تتشابه فيها “نسخة الفضاء” ذلك مع ساعة Watch 4 Pro العادية، ومنها الشاشة من نوع LTPO AMOLED وذلك بقياس قدره 1.5 بوصة وبدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا.

وتُقدم الساعة تقريرًا صحيًا دقيقًا و 8 مؤشرات صحية رئيسية، وهي توفر برنامجًا لمراقبة القلب وذلك على نحو دقيق من خلال حساس +TrueSeen 5.5

يعد بإمكان ساعةWatch 4 Pro القيام ب قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وذلك على مدار الساعة وذلك لتنبيه المستخدمين في حالات الخطر، وذلك بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجلد والقيام بمراقبة التنفس وذلك أثناء النوم والقيام بتحليل تخطيط القلب وغيرها.

على الجانب الآخر توفر شركة هواوي لواجهة مستخدم في الساعة قد تتميز بأشكال ورسوم متحركة تعد مستوحاة من الفضاء وتتناغم مع تصميم الساعة كما تحتوي الساعة على بطارية يمكنها القيام بالصمود حتى 21 يومًا، وذلك مع دعم الاتصال القريب المدى NFC، وذلك مع مكبر صوت وميكروفون كلاهما مدمجين للقيام بتلقي المكالمات، كما أن الساعة الذكية تعد مقاومة للماء وذلك طبقًا لمعيار 5 ATM.

أما عن سعر الساعة فهي تأتي بسعر قدره 650 يورو.