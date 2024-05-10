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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. نوكيا تطرح Moto G Stylus 5G بإمكانيات مبهرة وسعر على قد الإيد.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هتسهل عليك كتير.. ميزة جديدة تقدمها جوجل لمستخدمي آيفون طال انتظارها..فما هي؟

ميزة جديدة تقدمها شركة جوجل وهي خدمة  Circle to Search وهي عبارة عن مجموعة من الإيماءات المميزة   والتي تتيح للمستخدمين القيام  بالبحث من أي مكان وذلك عبر أجهزتهم وعن طريق القيام بوضع دائرة أو تحديد ما هو مطلوب بالفعل  أو القيام بالخربشة أو النقر، مما يسهل القيام بالتعامل مع بحث جوجل من أي شاشة.

على الجانب الآخر لم يكن هناك خيار مماثل متاح لحاملي آيفون، إذ إن شركة جوجل لا تتحكم في نظام التشغيل iOS كما تفعل مع أندرويد.

للفئة المتوسطة..نوكيا تطرح Moto G Stylus 5G بإمكانيات مبهرة وسعر على قد الأيد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك البحث عن هاتف  Moto G Stylus 5G وهو من الهواتف ذات الفئة المتوسطة أما عن أبرز التسريبات حول الهاتف فهو يأتي بسعر قدره 400 دولار .

ووفقا لموقع .prnewswire يأتي هاتف Moto G Stylus 5G مزودًا بشاشة من نوع pOLED وبقياس يصل  قدره  إلى 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسلًا ومع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع قدره 1200 شمعة في المتر المربع وبنسبة عرض قدرها 20:9 

بسعر مش هتلاقيه وإمكانيات ستبهرك .. هاتف Nokia 3210

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بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

أعلنت شركة شارب عن إصدارها لجهازين جديدان بميزات عصرية وهما جهاز  Aquos R9 و Aquos Wish 4 وكلاهما سيتم إصداره رسميا في اليابان .

ووفقا لموقع gsmarena يتميز كلا الهاتفين وبتصميمات عصرية، حيث يأتي هاتف Aquos R9 مزود بكاميرا وبثلاث مستشعرات  وبدقة قدرها 50 ميجابكسل .

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

أإذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4 Pro Space Edition 

والتي تعد إصدارًا مطورًا وذلك مقارنةً بالإصدار الأساسي وذلك  من ساعة هواوي Watch 4 Pro، والتي تضم النسخة الخاصة من الساعة الذكية المصنوعة بالمعايير الفضائية وذلك مع طبقة من الكربون والتي تشبه الماس وذلك من أجل مقاومة عالية للتآكل.

هاتف Moto G Stylus 5G شركة جوجل حاملي آيفون جهاز Aquos R9

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