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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات لعاطل تاجر فى المخدرات بمدينة دهب

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة محمد .ج.م.ص. 32 سنه عاطل  بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50 الف جنيه  لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة دهب  .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمرئ عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر   وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق .

وتعود أحداث الواقعة إلى5 ابريل  2025 ، حين أكدت تحريات الجهات الأمنية بمدينة دهب بقيام المتهم محمد . ج. م. ص،  عاطل ومقيم مدينة دهب ومعلوم جنائيا بالاتجار فى المواد المخدرة بشكل علنى،  وبصورة الجملة والنصف حملة،  مستخدما السيارة رقم ج.ن.ف. 1468.لتوزيع تجارته الغير مشروعة على عدد من عملائه بالشوارع الرئسية و الجانبية بمنطقة العصلة .

وبناءً على إذن من جهات التحقيق، نُفذ كمين  بمدينة دهب ، بعد ورود معلومات أن المتهم على موعد مع أحد عملائة لتسليم كمية من المواد المخدرة،  بجوار مركز شباب العصلة ، وتمكنت القوات من ضبطه أثناء استقلالة السيارة ، الذى حاول الهرب وتم مطاردته وضبط بحوزتة  9 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 40 قطعة كبيرة لمخدر الحشيش،  ومبلغ 4 الاف جنية ، وكيس بلاستيك بداخلة 34 كيس شفاف صغير الحجم بداخلة نبات الهيدرو المخدر ، و3 هواتف محمول .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسيارة المضبوطة ، والمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى متبقى من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والسيارة لسرعة الهروب من أعين ضباط الشرطة .


جرى  تحرير محضر برقم 1078لسنة 2025 جنح دهب  .


وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق  مع التحفظ على السيارة المضبوطة تحت تصرف جهات التحقيق .وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة .

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات  وقيدت برقم 419 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء.

وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب   بحكمها المتقدم، والتحفظ  على السيارة المضبوطة على ذمة القضية .

جنوب سيناء محكمة جنايات حبس مخدرات

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