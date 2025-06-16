المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصياد تاجر في المخدرات بنويبع

قضت محكمة جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عايد .ح.ع.ج ، 45 سنه صياد ، وشهرته ابن هنومة، بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50الف جنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة. بمدينة نويبع .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور ابراهيم عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى 23 مارس ، عندما تأكد للجهات الأمنية بمدينة نويبع أن المتهم عايد .ح.ع.ج ، 45سنه صياد وشهرته( ابن هنومة ) ومقيم منطقة المزينة بمدينة نويبع ، بقيامه بالاتجار. فى المواد المخدرة ويتخذ من شخصه ومسكنه مكانا لاخفاء المواد المخدرة، واحينا يقوم بتوصيل المواد المخدرة لعملائه مترجلا على قدمية.

ونفاذا لأذن جهات التحقيق بضبط المتهم ، ومايحرزه أو يحوزه بشخصه أو بملابسه من مواد مخدرة .

فقد تم اعداد عدة اكمنه ثابته ومتحركة ، وتمكن أحد هذه الاكمنه من ضبط المتهم بعد ورود اتصال تليفونى من أحد المصادر إلى رجال الأمن يفيد بتواجد المتهم بمنطقة المزينة على مقربة من مخيم مبروكة فى انتظار أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة .

وعلى الفور توجه أحد الاكمنه القريبة ، وتمكن من ضبط المتهم بحوزته شنطه كتف وبفتحها وبفض ما بداخلها عثر على 80قطعة صغيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1260جنيه ، وهاتف محمول .

وبالكشف عن ارشيف سوابق المتهم تبين أنه سبق اتهامه فى 5 قضايا (مخدرات وهروب من التشغيل وسرقة بالاكراة وسلاح ناري ) جنايات نويبع ودهب، ومسجل شقى خطر مخدرات فئة ب ، بالقرار رقم 916 نويبع .

وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.



جرى تحرير محضر برقم 1530 لسنة 2025 جنح نويبع .



وبالعرض على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام لنيابات نويبع، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد .

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم420 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء.

و بجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم