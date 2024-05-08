لو محتار iPhone كام| أفضل هاتف iPhone قيمة مقابل سعر

أظهر تقرير Counterpoint Research الجديد أن شركتي Apple و Samsung تصدرتا قوائم أفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا في الربع الأول من عام 2024. حيث كان لكل شركة خمسة هواتف في القائمة، ولكن Apple تصدرت القمة حيث أصبح iPhone 15 Pro Max أكثر هاتف مبيعًا، يليه iPhone 15 في المركز الثاني ثم iPhone 15 Pro في المركز الثالث.

وأشار البحث إلى أن شبكات الجيل الخامس (5G) أصبحت أكثر حضورًا في الحياة اليومية للمستهلك العادي، حيث أن جميع الأجهزة العشرة في القائمة تدعم تقنية 5G. كما أن اتجاه التوجه نحو الأجهزة الفاخرة واضح للعيان، حيث يبلغ سعر 7 هواتف منها أكثر من 600 دولار.

تزداد أيضًا شعبية سلسلة Pro من أجهزة iPhone. في عام 2020، كانت حصة أجهزة Pro 24%، بينما تمثل حاليًا 60% من قيمة مبيعات Apple في الربع الأول من عام 2024. أحد الأسباب هو أن Apple تقدم ترقيات وتحسينات جوهرية للمستخدمين الذين يقررون شراء طراز Pro.

حصل كل من Samsung Galaxy S24 و Galaxy S24 Ultra على مكان ضمن أفضل 10 بفضل تقنية Galaxy AI. تأخر وصول هذه التقنية الجديدة إلى الأجهزة الأقدم، مثل الأجهزة القابلة للطي الرائدة لعام 2023 ومجموعة Galaxy S23 وغيرها، بأكثر من شهر.

وأشارت Counterpoint إلى أن المستهلكين يحتفظون بهواتفهم الذكية لفترات أطول. وهذا يؤدي إلى اختيار العملاء لهاتف ذكي متطور يضمن بقاء أجهزتهم "ملائمة للتكنولوجيا" لفترة أطول.

وتشير التوقعات إلى أن الأجهزة المتميزة ستستحوذ على حصة أكبر من سوق الهواتف الذكية بأكملها، حيث تركز الشركات على محافظ حافظة بأقل عدد من المنتجات مع ميزات متميزة.