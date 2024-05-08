عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لو محتار iPhone كام| أفضل هاتف iPhone قيمة مقابل سعر

لو محتار iPhone كام!؟
لو محتار iPhone كام!؟ | أفضل هاتف iPhone قيمة مقابل سعر

أظهر تقرير Counterpoint Research الجديد أن شركتي Apple و Samsung تصدرتا قوائم أفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا في الربع الأول من عام 2024. حيث كان لكل شركة خمسة هواتف في القائمة، ولكن Apple تصدرت القمة حيث أصبح iPhone 15 Pro Max أكثر هاتف مبيعًا، يليه iPhone 15 في المركز الثاني ثم iPhone 15 Pro في المركز الثالث.

وأشار البحث إلى أن شبكات الجيل الخامس (5G) أصبحت أكثر حضورًا في الحياة اليومية للمستهلك العادي، حيث أن جميع الأجهزة العشرة في القائمة تدعم تقنية 5G. كما أن اتجاه التوجه نحو الأجهزة الفاخرة واضح للعيان، حيث يبلغ سعر 7 هواتف منها أكثر من 600 دولار.

تزداد أيضًا شعبية سلسلة Pro من أجهزة iPhone. في عام 2020، كانت حصة أجهزة Pro 24%، بينما تمثل حاليًا 60% من قيمة مبيعات Apple في الربع الأول من عام 2024. أحد الأسباب هو أن Apple تقدم ترقيات وتحسينات جوهرية للمستخدمين الذين يقررون شراء طراز Pro.

حصل كل من Samsung Galaxy S24 و Galaxy S24 Ultra على مكان ضمن أفضل 10 بفضل تقنية Galaxy AI. تأخر وصول هذه التقنية الجديدة إلى الأجهزة الأقدم، مثل الأجهزة القابلة للطي الرائدة لعام 2023 ومجموعة Galaxy S23 وغيرها، بأكثر من شهر.

وأشارت Counterpoint إلى أن المستهلكين يحتفظون بهواتفهم الذكية لفترات أطول. وهذا يؤدي إلى اختيار العملاء لهاتف ذكي متطور يضمن بقاء أجهزتهم "ملائمة للتكنولوجيا" لفترة أطول.

وتشير التوقعات إلى أن الأجهزة المتميزة ستستحوذ على حصة أكبر من سوق الهواتف الذكية بأكملها، حيث تركز الشركات على محافظ حافظة بأقل عدد من المنتجات مع ميزات متميزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

أتربة عالقة وتدهور مستوى الرؤية.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

موضوعات متعلقة

لاب توب الغلابة.. ودع الغالي واشتري Infinix الجديد

أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة بسعر بسيط جدا

وداعا iPhone نهائيا.. تسريبات تكشف عن معجزة سامسونج القادمة S25

للحق اشتريه ببلاش.. خصم 10 آلاف جنيه على أفضل هاتف للألعاب

الناس تبتعد عن شراء موبايلات iPhone | اعرف السبب الحقيقي

تحذير لعشاق iPhone والتفاحة.. Apple تطلق منتجات تدعم المثلية الجنسية

متضيعش فلوسك.. اشتري أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone

عرض الربيع.. انخفاض سعر هاتف سامسونج S23 Ultra حوالي 18 ألف جنيه

ترشيحاتنا

القبض على إثيوبي يهرب المخدرات إلى السعودية

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

بالقوة الضاربة| تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي أوروبا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد

مصدر رفيع المستوى: استمرار المباحثات في القاهرة بحضور وفود قطر وأمريكا وحماس

إسرائيل تحذر أمريكا: وقف الأسلحة قد يؤدي إلى تخريب محادثات الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

في يومه العالمي| جمال شعبان : تحياتي لكل حمار مورد رزق لأسرة بسيطة

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-