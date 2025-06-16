تطوير حديقة الأندلس بإدفو لخلق متنفس للمواطنين بتكلفة 13 مليون جنيه.. شاهد

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود مكثفة لإستكمال منظومة التطوير والتجميل داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار وضمن ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تنفيذاً لتوجيهات االقيادة السياسية تشهد مدينة إدفو تنفيذ مشروع نموذجى لتطوير حديقة الأندلس ، والذى قام بتصميمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

يأتى المشروع ضمن خطة وزارة السياحة بمساحة 3500 م2 ، وبتكلفة 13 مليون جنيه حيث يتم تنفيذها على مرحلتين بنسبة وصلت إلى 50 % ، لتضم مطعم وكافتيريا و 5 محلات تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال ودورات مياه للرجال والسيدات ، فضلاً عن اللاند سكيب والمسطحات الخضراء والممرات .

وأشار عدد من المواطنين بإدفو إلى أن هذا المشروع يعتبر إضافة لمنظومة التطوير التى شهدها كورنيش النيل حيث أن الحديقة مواجهة للنيل ، وهذا الموقع المتميز الذى تقع فيه يجعلنا نامل فى نهوها قريباً لتكون متنفس حيوى وجمالى لنا.

حديقة الاندلس

وتفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بالحديقة برفقه عاطف كامل رئيس المدينة .

وشدد المحافظ على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى ليتم إفتتاح الحديقة خلال شهرين، مكلفاً بأهمية الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة التى تم ويتم تنفيذها داخل المراكز والمدن ، ومن بينها مدينة ومركز إدفو بما يساهم فى الظهور المشرف أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية .

وأوضح رئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل بأنه تم تنفيذ طفرة بمختلف أنحاء المدينة طبقاً للرؤية المتكاملة التى تم وضعها ، وهو ما تمثل فى نهو مشروع ممشى أهل مصر بطول 2 كم ليصبح متنفساً حيوياً جديداً للأهالى وضيوف المدينة ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بالممشى ومختلف أنحاء المدينة.

ولفت رئيس المدينة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف ما ساهم فى أن يكون واجهة مشرفة على صفحة نهر النيل ، كما توازى مع ذلك تطوير وتجميل المسار السياحى لمعبد إدفو .