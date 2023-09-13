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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على برنامج السباحة بالزعانف في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان

صدى البلد

تنطلق غدًا الخميس أولى منافسات السباحة بالزعانف في النسخة الثالثة من دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

وتستمر منافسات السباحة بالزعانف لمدة 3 أيام ، تتسم بالمتعة والإثارة حيث يطلق عليها عروس الألعاب الشاطئية أو "فورميلا 1 حمامات السباحة" نظرا للإثارة والسرعة والقوة التي تتميز بها جميع السباقات.

وتضم سباقات السباحة بالزعانف في الدورة منافسات داخل حمام السباحة وعددها 16 سباقا بالإضافة إلى 5 سباقات تقام في المياه المفتوحة، وذلك بمشاركة 82 سباحًا بواقع 42 رجال و40 سيدات.

ويشمل جدول منافسات حمام السباحة سباقات 50 متر سباحة تحت الماء رجال وسيدات، 50 متر زعانف مزدوجة رجال وسيدات، 100 متر مونو رجال وسيدات، 100 متر زعانف مزدوجة رجال وسيدات، 200 متر مونو رجال وسيدات، 200 متر زعانف مزدوجة رجال وسيدات، 400 متر مونو رجال وسيدات، بالإضافة لسباقي 4*50 متر تتابع مختلط زعانف مزدوجة و4*100 متر تتابع مختلط مونو.

ويشمل برنامج المياه المفتوحة منافسات 2 كم زعانف مزدوجة رجال وسيدات، و4 كم مونو رجال وسيدات، و4*2 كم تتابع مختلط مونو.

ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

وتعد دول إيطاليا وفرنسا واليونان هي المنتخبات التي سيكون لها النصيب الأكبر من الميداليات بالمنافسة مع مصر، وسيتواجد العديد من السباحين والسباحات الذين تمكنوا من الحصول على ميداليات متنوعة في بطولة أوروبا الأخيرة والتي لُعبت قبل شهرين في المجر.

وسيطرت إيطاليا على جدول ترتيب الدول في منافسات السباحة بالزعانف خلال النسخة الأولى من دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية عام 2015 برصيد 31 ميدالية متنوعة، فيما تمكن المنتخب المصري من حصد 7 ميداليات بواقع 4 فضيات و3 برونزيات.

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