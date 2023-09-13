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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أغلبهم سودانيون ومصريون.. ليبيا: 400 أجنبي من بين ضحايا فيضانات درنة

فيضانات درنة
فيضانات درنة

أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن 400 أجنبي أغلبهم سودانيين ومصريين من بين ضحايا فيضانات درنة .

كان توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، قال إن ليبيا شهدت كارثة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.

وقال توفيق الشكري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": " أكثر من 10 آلاف مفقود جار البحث عنهم تحت الأنقاض وفي مياه البحر ".

وأضاف توفيق الشكري:" هناك مدن وقرى منكوبة بالكمال والحياة متوقفة فيها ".

وتابع توفيق الشكري:" وصلت فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولابد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقودين".

واكمل توفيق الشكري:" هناك مفقودين في البحر وهناك جثث خرجت في مناطق متفرقة على طول الساحل الليبي"، مضيفا:" هناك انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق".

ووجه توفيق الشكري الشكر والتقدير إلى مصر على دعمها لـ ليبيا والمساهمة في مواجهة آثار العاصفة.

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