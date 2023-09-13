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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصرع 75 مصريا من بني سويف في إعصار ليبيا

صدى البلد

كشف مراسل موقع صدى البلد في محافظة بني سويف، محمد عبد الحليم، عن تفاصيل موقف أهالي الضحايا المصريين في ليبيا في قرية الشريف بمركز ببا؛ نتيجة الإعصار دانيال.

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وأكد عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرية الشريف يتواجد بها أكثر من ألف عامل في ليبيا، لافتا إلى أنه تم التواصل مع المصريين في درنة وهم من أبلغوا الأهالي.

وقال مراسل موقع صدى البلد في محافظة بني سويف: وصل 75 جثمان للضحايا المصريين في ليبيا في قرية (الشريف) التابعة لمركز ببا، بينهم إخوة وأبناء عموم، وتم دفنهم بمقابر القرية.

وتابع: أكثر من 5 حالات بين الضحايا كانت تستعد لحفل الزفاف، وآخرون يقومون بتجهيز منزل الزوجية، منوها أن مستوى أسر معظم الضحايا تحت خط الصفر ، معلقا: بعضهم حصل على قروض للسفر إلى ليبيا.

وأوضح محمد عبد الحليم أن أكثر من 30 ضحية يتواجدون الآن في المستشفيات بليبيا، وجار استخراج تصاريح السفر لهم والعودة إلى القاهرة، علاوة على إنهاء الإجراءات من قبل الحكومة المصرية والليبية.

واكمل المراسل، أن نسبة المصابين تقارب نسبة الضحايا والتي وصلت لـ 100 مصاب، وحتى الآن لم يصل معلومة بدفن أبناء الأهالي في ليبيا، لأنهم يطالبون بجثث أبنائهم لدفنهم بمسقط رأسهم.


 

صدى صدى البلد مراسل صدى البلد ليبيا الإعصار دانيال

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