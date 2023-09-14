وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

أكد تقرير صحفي، أن نادي صن داونز الجنوب إفريقي يخطط لتدعيم هجومه في الموسم الجديد بصفقة من الدوري المصري.

وذكرت صحيفة “the south african”، أن رولاني موكوينا، مدرب صن داونز، يستهدف تدعيم خط الهجوم بصفقة قوية، إذ وضع كل من بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، وفخري لاكاي مهاجم بيراميدز، وخانيسا مايو مهاجم كيب تاون سيتي، لضم أحدهم.

وتبدو فرصة صن داونز في التعاقد مع بيرسي تاو صعبة للغاية، في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع القلعة الحمراء حتى 2025، كما يعد أحد أعمدة الفريق الأساسية.

في سياق آخر، انضم بيرسي تاو إلى بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، غدا الجمعة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب اتحاد العاصمة باعتباره بطل الكونفدرالية.